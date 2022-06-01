PLAYSTUDIOS Salarios

El salario de PLAYSTUDIOS varía desde $10,251 en compensación total por año para un Reclutador en el nivel más bajo hasta $160,928 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PLAYSTUDIOS . Última actualización: 9/13/2025