Piano
Piano Salarios

El salario de Piano varía desde $72,360 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $158,893 para un Ingeniero de Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Piano. Última actualización: 10/21/2025

Diseñador de Productos
$85.9K
Gerente de Productos
$104K
Ventas
$74.8K

Ingeniero de Ventas
$159K
Ingeniero de Software
$72.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Piano es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $158,893. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Piano es $85,876.

Otros recursos