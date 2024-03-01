Directorio de empresas
PHASTAR
PHASTAR Salarios

El salario de PHASTAR varía desde $107,145 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $153,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PHASTAR. Última actualización: 11/26/2025

Científico de Datos
$107K
Ingeniero de Software
$153K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en PHASTAR es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $153,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en PHASTAR es $130,072.

Otros recursos

