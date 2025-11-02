Directorio de empresas
Personetics
Personetics Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Personetics totaliza ₪227K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Personetics. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Total por año
₪227K
Nivel
Entry
Salario base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Personetics?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Personetics in Israel tiene una compensación total anual de ₪366,343. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Personetics para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪226,504.

Otros recursos