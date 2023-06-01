Directorio de empresas
Paytient
Paytient Salarios

El salario de Paytient varía desde $110,970 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $261,300 para un Reclutador en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paytient. Última actualización: 10/24/2025

Diseñador de Productos
$111K
Gerente de Proyectos
$174K
Reclutador
$261K

Ingeniero de Software
$185K
Gerente de Ingeniería de Software
$174K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Paytient es Reclutador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $261,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Paytient es $174,125.

