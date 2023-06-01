Directorio de empresas
Parafin
Parafin Salarios

El salario de Parafin varía desde $123,156 en compensación total por año para un Operaciones Comerciales en el nivel más bajo hasta $210,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Parafin. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $210K

Ingeniero de Software Backend

Operaciones Comerciales
$123K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Parafin, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Otros recursos