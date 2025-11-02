Directorio de empresas
Papaya Global
Papaya Global Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Papaya Global totaliza ₪430K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Papaya Global. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪430K
Nivel
L3
Salario base
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Papaya Global?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Papaya Global in Israel tiene una compensación total anual de ₪587,745. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Papaya Global para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪413,438.

Otros recursos