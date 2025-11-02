Directorio de empresas
Pandora
Pandora Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Denmark en Pandora varía desde DKK 874K hasta DKK 1.22M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Rango Común
Rango Posible
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Pandora in Denmark tiene una compensación total anual de DKK 1,224,157. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Pandora para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Denmark es DKK 874,398.

