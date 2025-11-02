Pandora Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Pandora varía desde $163K por year para Software Engineer III hasta $270K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $195K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

