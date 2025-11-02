Directorio de empresas
Pandora
Pandora Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Panama en Pandora varía desde PAB 39.5K hasta PAB 55.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Rango Común
Rango Posible
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Pandora in Panama tiene una compensación total anual de PAB 55,252. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Pandora para el puesto de Analista de Datos in Panama es PAB 39,534.

