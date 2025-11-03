Directorio de empresas
Palo Alto Networks
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Operaciones de Marketing

  • Todos los Salarios de Operaciones de Marketing

Palo Alto Networks Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Palo Alto Networks varía desde $152K hasta $216K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$174K - $204K
United States
Rango Común
Rango Posible
$152K$174K$204K$216K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Operaciones de Marketing contribuciones en Palo Alto Networks para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Operaciones de Marketing ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Palo Alto Networks in United States tiene una compensación total anual de $216,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $151,700.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Palo Alto Networks

Empresas relacionadas

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos