La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Palo Alto Networks varía desde $228K hasta $312K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025
Compensación Total Promedio
En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
