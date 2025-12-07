Directorio de empresas
Paige.AI
Paige.AI Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en Paige.AI varía desde $74.7K hasta $106K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Paige.AI. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$84.6K - $96.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Paige.AI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Paige.AI in United States tiene una compensación total anual de $106,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Paige.AI para el puesto de Recursos Humanos in United States es $74,700.

