Pagoda
Pagoda Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Pagoda varía desde $142K hasta $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pagoda. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$161K - $191K
United States
Rango Común
Rango Posible
$142K$161K$191K$201K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Pagoda?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Pagoda in United States tiene una compensación total anual de $201,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Pagoda para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $141,750.

Otros recursos

