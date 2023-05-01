Outbrain Salarios

Directorio de empresas
El salario de Outbrain varía desde $92,816 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $231,915 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Outbrain. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $110K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $130K
Analista de Datos
$92.8K

Científico de Datos
$108K
Tecnólogo en Informática (TI)
$136K
Ventas
$232K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Outbrain is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Outbrain is $119,773.

