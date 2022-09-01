Otter.ai Salarios

El salario de Otter.ai varía desde $183,600 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el nivel más bajo hasta $200,500 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Otter.ai . Última actualización: 9/10/2025