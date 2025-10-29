Orpyx Medical Technologies Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en Orpyx Medical Technologies varía desde CA$110K hasta CA$157K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Orpyx Medical Technologies. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio CA$125K - CA$142K Canada Rango Común Rango Posible CA$110K CA$125K CA$142K CA$157K Rango Común Rango Posible

+ CA$80.5K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.6K + CA$30.5K

¿Cuál es el cronograma de vesting en Orpyx Medical Technologies ?

