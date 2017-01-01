Directorio de empresas
Orient Fashion Expor
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Orient Fashion Expor que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Orient Fashion Export is a leading manufacturer of high-quality garments, known for its expertise in staying ahead of fashion trends and providing exceptional service to clients.

    http://www.orientfashions.com
    Sitio web
    1973
    Año de fundación
    360
    # de empleados
    $50M-$100M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Orient Fashion Expor

    Empresas relacionadas

    • Intuit
    • Google
    • Uber
    • Flipkart
    • Amazon
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos