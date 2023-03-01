O'Reilly Media Salarios

Directorio de empresas
El salario de O'Reilly Media varía desde $115,150 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $175,096 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de O'Reilly Media. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $139K
Científico de Datos
$115K
Diseñador de Productos
$129K

Gerente de Productos
$175K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en O'Reilly Media es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $175,096. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en O'Reilly Media es $134,175.

Otros recursos