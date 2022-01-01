Onfido Salarios

Directorio de empresas
Onfido
El salario de Onfido varía desde $110,740 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $195,601 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Onfido. Última actualización: 11/28/2025

Gerente de Producto
Median $158K
Ingeniero de Software
Median $118K
Servicio al Cliente
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Ciencia de Datos
$196K
Científico de Datos
$128K
Ventas
$127K
Gerente de Ingeniería de Software
$122K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Onfido, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

El puesto con mayor remuneración reportado en Onfido es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,601. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Onfido es $124,615.

Otros recursos

