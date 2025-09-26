Directorio de empresas
OneMain Financial
El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in United States en OneMain Financial totaliza $187K por year.

Total por año
$187K
Salario base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$27K
¿Cuáles son los niveles de carrera en OneMain Financial?

$160K

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en OneMain Financial in United States tiene una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en OneMain Financial para el puesto de Analista de Negocios in United States es $187,000.

