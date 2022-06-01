Directorio de empresas
OneMain Financial
OneMain Financial Salarios

El salario de OneMain Financial varía desde $80,400 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $211,050 para un Analista Financiero en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OneMain Financial. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Gerente de Productos
Median $127K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero de Software
Median $86.8K

Analista de Negocios
$80.4K
Desarrollo Corporativo
$101K
Analista de Datos
$85.4K
Analista Financiero
$211K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at OneMain Financial is Analista Financiero at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OneMain Financial is $100,500.

