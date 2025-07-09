Omnicom Media Group Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Omnicom Media Group oscila entre $44,100 en compensación total anual para un Marketing in United States en el extremo inferior y $115,280 para un Arquitecto de Soluciones in United Kingdom en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omnicom Media Group. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Redactor Publicitario
$63.2K
Científico de Datos
$64.4K
Marketing
$44.1K

Ventas
$48.5K
Arquitecto de Soluciones
$115K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Omnicom Media Group es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $115,280. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Omnicom Media Group es $63,230.

Otros Recursos