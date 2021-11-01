Directorio de Empresas
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Salarios

El rango salarial de OMERS Private Equity oscila entre $60,300 en compensación total anual para un Analista Financiero en el extremo inferior y $143,503 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OMERS Private Equity. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Asistente Administrativo
$62.2K
Científico de Datos
$112K
Analista Financiero
$60.3K

Marketing
$96.5K
Ingeniero de Software
$75.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$144K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en OMERS Private Equity es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $143,503. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en OMERS Private Equity es $85,853.

