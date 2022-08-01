Directorio de Empresas
Omega Healthcare
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Omega Healthcare Salarios

El rango salarial de Omega Healthcare oscila entre $2,229 en compensación total anual para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $16,535 para un Diseñador Gráfico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Omega Healthcare. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Servicio al Cliente
$2.3K
Diseñador Gráfico
$16.5K
Recursos Humanos
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Omega Healthcare is Diseñador Gráfico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $16,535. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omega Healthcare is $2,270.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Omega Healthcare

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos