Olympus Salarios

El rango salarial de Olympus oscila entre $54,150 en compensación total anual para un Ingeniero de Hardware en el extremo inferior y $188,438 para un Diseñador de Productos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Olympus. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $130K
Contador
$72.4K
Ingeniero Biomédico
$99.5K

Analista de Datos
$104K
Ingeniero de Hardware
$54.2K
Marketing
$180K
Ingeniero Mecánico
$97.5K
Diseñador de Productos
$188K
Gerente de Producto
$93.6K
Ventas
$157K
Preguntas Frecuentes

Le rôle le mieux payé signalé chez Olympus est Diseñador de Productos at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $188,438. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Olympus est de $101,696.

