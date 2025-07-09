Directorio de empresas
Olam Salarios

El salario de Olam varía desde $24,460 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $179,100 para un Gerente de Proyectos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Olam. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Contador
$24.5K
Ingeniero de Control
$101K
Banquero de Inversión
$120K

Gerente de Proyectos
$179K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Olam es Gerente de Proyectos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Olam es $110,389.

