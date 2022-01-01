Directorio de empresas
Okta
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Okta Salarios

El salario de Okta varía desde $66,000 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $868,333 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Okta. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero Site Reliability

Gerente de Ingeniería de Software
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Gerente de Productos
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Manager de Marketing de Producto

Ingeniero de Ventas
Median $200K
Ventas
Median $195K
Arquitecto de Soluciones
Median $213K

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Gerente de Programas Técnicos
Median $220K
Diseñador de Productos
Median $143K

Diseñador UX

Tecnólogo en Informática (TI)
Median $185K
Operaciones Comerciales
Median $240K
Analista de Negocios
Median $257K
Servicio al Cliente
Median $150K
Gerente de Programas
Median $249K
Reclutador
Median $166K
Asistente Administrativo
Median $66K
Contador
$310K

Contador Técnico

Gerente de Operaciones Comerciales
$210K
Desarrollo de Negocios
$76.5K
Jefe de Gabinete
$169K
Éxito del Cliente
$149K
Analista de Datos
$213K
Científico de Datos
$206K
Analista Financiero
$221K
Recursos Humanos
$184K
Legal
$214K
Analista de Ciberseguridad
$145K
Gerente de Cuentas Técnicas
$141K
Redactor Técnico
Median $144K
Investigador UX
$118K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

33.4%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.4% se consolida en el 1st-AÑO (33.40% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

No cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Okta, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

No cliff

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Okta je Gerente de Ingeniería de Software at the Sr. Director level s godišnjom ukupnom naknadom od $868,333. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Okta je $213,060.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Okta

Empresas relacionadas

  • Salesforce
  • Palantir
  • Twilio
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos