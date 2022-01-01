Novartis Salarios

El salario de Novartis varía desde $2,460 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $540,000 para un Desarrollo de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novartis . Última actualización: 10/23/2025