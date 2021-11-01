Directorio de empresas
NOV
NOV Salarios

El salario de NOV varía desde $50,250 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $208,035 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NOV. Última actualización: 10/23/2025

Científico de Datos
Median $82.5K
Ingeniero de Software
Median $94.5K
Arquitecto de Soluciones
Median $149K

Desarrollo de Negocios
$191K
Operaciones de Servicio al Cliente
$50.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$208K
Diseñador de Productos
$109K
Gerente de Productos
$136K
Gerente de Proyectos
$96.9K
Ingeniero de Ventas
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en NOV es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,035. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NOV es $109,450.

