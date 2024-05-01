Directorio de empresas
Nous
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Nous Salarios

El salario de Nous varía desde $14,634 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el nivel más bajo hasta $96,515 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nous. Última actualización: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Desarrollo de Negocios
$14.6K
Consultor en Gestión
$63.6K
Marketing
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ingeniero de Software
$96.5K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Nous es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,515. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Nous es $62,009.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Nous

Empresas relacionadas

  • Flipkart
  • PayPal
  • Facebook
  • Apple
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos