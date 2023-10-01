Directorio de empresas
NOS
NOS Salarios

El salario de NOS varía desde $23,736 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $58,309 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NOS. Última actualización: 10/23/2025

Analista de Datos
$23.7K
Gerente de Productos
$49.3K
Gerente de Proyectos
$28.2K

Ingeniero de Ventas
$30.5K
Ingeniero de Software
$58.3K
Arquitecto de Soluciones
$55.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en NOS es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $58,309. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NOS es $39,899.

