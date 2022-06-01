Directorio de empresas
Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line Salarios

El salario de Norwegian Cruise Line varía desde $78,400 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $142,035 para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Norwegian Cruise Line. Última actualización: 11/28/2025

Analista Financiero
$78.4K
Analista de Ciberseguridad
$142K
Ingeniero de Software
$79.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Norwegian Cruise Line es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $142,035. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Norwegian Cruise Line es $79,600.

