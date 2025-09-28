Directorio de empresas
Nineleaps
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Nineleaps Analista de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in India en Nineleaps totaliza ₹892K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nineleaps. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹892K
Nivel
-
Salario base
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nineleaps?

₹13.95M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.15M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Nineleaps in India tiene una compensación total anual de ₹1,554,706. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Nineleaps para el puesto de Analista de Datos in India es ₹892,236.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Nineleaps

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos