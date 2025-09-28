Directorio de empresas
Nikola Motor
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Nikola Motor Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Nikola Motor totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nikola Motor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nikola Motor
Software Engineer
Phoenix, AZ
Total por año
$135K
Nivel
P6
Salario base
$135K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nikola Motor?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Ingeniero de Software в Nikola Motor in United States составляет $185,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nikola Motor для позиции Ingeniero de Software in United States составляет $115,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Nikola Motor

Empresas relacionadas

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos