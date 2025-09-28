La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Nielsen totaliza $243K por year para Senior Manager. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***