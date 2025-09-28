La compensación de Gerente de Productos in United States en Nielsen varía desde $173K por year para Senior Product Manager hasta $189K por year para Director. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $174K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
