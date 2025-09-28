La compensación de Científico de Datos in United States en Nielsen varía desde $111K por year para Data Scientist hasta $122K por year para Senior Data Scientist. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $115K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***