NICE
  • Salarios
  • Ingeniero de Ventas

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Ventas

NICE Ingeniero de Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Ventas in Canada en NICE totaliza CA$203K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NICE. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$203K
Nivel
L2
Salario base
CA$156K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$46.4K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en NICE?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en NICE in Canada tiene una compensación total anual de CA$211,483. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NICE para el puesto de Ingeniero de Ventas in Canada es CA$203,179.

Otros recursos