
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Nextworld totaliza $95K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nextworld. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Nextworld
Software Engineer
Denver, CO
Total por año
$95K
Nivel
SE1
Salario base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Nextworld?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Ingeniero de Software la Nextworld in United States ajunge la o compensație totală anuală de $148,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nextworld pentru rolul de Ingeniero de Software in United States este $100,000.

    No se encontraron empleos destacados para Nextworld

