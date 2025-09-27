La compensación de Ingeniero de Software in United States en NextRoll varía desde $155K por year para EIC2 hasta $190K por year para EIC3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NextRoll. Última actualización: 9/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
