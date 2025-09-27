Directorio de empresas
Next Insurance
Next Insurance Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Next Insurance totaliza ₪366K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪366K
Nivel
lc 2
Salario base
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Next Insurance?

₪562K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Ingeniero de Software roolille yrityksessä Next Insurance in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪425,547. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Next Insurance Ingeniero de Software roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪369,637.

