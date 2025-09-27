Directorio de empresas
La compensación total promedio de Diseñador de Productos in United States en Next Insurance varía desde $168K hasta $235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

$183K - $221K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$183K$221K$235K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador de Productos at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $235,480. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Diseñador de Productos role in United States is $168,490.

