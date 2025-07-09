Directorio de empresas
Newgen Software
Newgen Software Salarios

El salario de Newgen Software varía desde $8,425 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $30,571 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Newgen Software. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $12.6K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$16K
Científico de Datos
$13.8K

Diseñador de Productos
$8.4K
Gerente de Productos
$30.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Newgen Software es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $30,571. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Newgen Software es $13,824.

