NeoXam
NeoXam Ingeniero de Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Ventas en NeoXam varía desde SGD 51.5K hasta SGD 73.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NeoXam. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$45.3K - $53.6K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en NeoXam?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Ventas en NeoXam tiene una compensación total anual de SGD 73,121. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NeoXam para el puesto de Ingeniero de Ventas es SGD 51,503.

Otros recursos

