Nektar Therapeutics
Nektar Therapeutics Salarios

El salario mediano de Nektar Therapeutics es $150,750 para un Científico de Datos . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nektar Therapeutics. Última actualización: 11/27/2025

Científico de Datos
$151K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Nektar Therapeutics es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Nektar Therapeutics es $150,750.

Otros recursos

