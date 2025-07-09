NDA Salarios

El salario de NDA varía desde $11,637 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $125,372 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NDA . Última actualización: 9/8/2025