NDA Salarios

El salario de NDA varía desde $11,637 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $125,372 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NDA. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Analista de Negocios
$56K
Analista de Datos
$16.4K
Recursos Humanos
$20.5K

Tecnólogo en Informática (TI)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Diseñador de Productos
$11.6K
Gerente de Productos
$54.8K
Gerente de Proyectos
$50.3K
Ventas
$17.8K
Ingeniero de Software
$22.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
$125K
Arquitecto de Soluciones
$89.6K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at NDA is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

