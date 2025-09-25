Directorio de empresas
NCR
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyectos

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyectos

NCR Gerente de Proyectos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyectos in Israel en NCR totaliza ₪396K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Total por año
₪396K
Nivel
11
Salario base
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪20.5K
Años en la empresa
10 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en NCR?

₪562K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₪105K+ (a veces ₪1.05M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Proyectos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyectos en NCR in Israel tiene una compensación total anual de ₪430,911. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en NCR para el puesto de Gerente de Proyectos in Israel es ₪383,528.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para NCR

Empresas relacionadas

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • ISG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos