Multiverse
Multiverse Salarios

El salario de Multiverse varía desde $70,569 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $296,082 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Multiverse. Última actualización: 10/22/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Productos
Median $78.6K
Analista de Negocios
$202K

Científico de Datos
$70.6K
Recursos Humanos
$131K
Marketing
$76.6K
Gerente de Productos
Median $87.4K
Reclutador
$163K
Ventas
$296K
Gerente de Ingeniería de Software
$153K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Multiverse es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $296,082. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Multiverse es $123,016.

