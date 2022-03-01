Directorio de Empresas
MTS
MTS Salarios

El rango salarial de MTS oscila entre $13,866 en compensación total anual para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $83,421 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MTS. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Aprendizaje Automático

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $35K
Analista de Negocios
Median $30.6K

Analista de Datos
Median $14.7K
Diseñador de Productos
Median $30.4K
Gerente de Producto
Median $48.4K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $66.7K
Gerente de Proyecto
Median $13.9K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $83.4K
Asistente Administrativo
$81.1K
Analista Financiero
$18.7K
Recursos Humanos
$16.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$57.3K
Consultor de Gestión
$47.6K
Marketing
$27.3K
Gerente de Diseño de Productos
$68.3K
Arquitecto de Soluciones
$61.9K
Gerente de Programa Técnico
$44.5K
Preguntas Frecuentes

